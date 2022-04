16-årig delte fiktive nøgenbilleder af piger

Onsdag er han ved Retten i Holbæk blevet idømt 20 dages betinget fængsel for blufærdighedskrænkelse og for at besidde og videregive børneporno.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Billederne blev delt på platformen Discord, der blandt andet blev brugt af skoleelever til kommunikation under corona-nedlukningerne.

Da sagen i sidste uge blev behandlet i retten, erkendte den nu 16-årige dreng, at han havde delt begge billeder med flere personer, som i forvejen kendte pigerne. Onsdag faldt så dommen på 20 dages betinget fængsel.