55-årig mand dømt for dødsvold mod sin mor

Tidligt om morgenen den 30. juli sidste år fik alarmcentralen et opkald om, at en 75-årig kvinde havde slået hovedet ved et muligt fald på en adresse i Brønderslev.

Det viste sig dog, at kvinden ikke var faldet, men var blevet udsat for omfattende vold, og onsdag er hendes 55-årige søn ved Retten i Hjørring blevet dømt for at have forårsaget hendes død.