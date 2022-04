Kvinde gemte kniv i armlæn og dræbte 62-årig i Esbjerg

Onsdag har Vestre Landsret i Esbjerg idømt kvinden 12 års fængsel for drabet. Dommen er en stadfæstelse af den dom, som Retten i Esbjerg afsagde i sagen i september.

Janne Jensen har under sagen blandt andet forklaret, at Bent Steen Sørensen skulle have sagt, at han ville voldtage hende, og hun har derfor påberåbt sig at have handlet i nødværge ved at stikke ham seks gange.

Nødværge er en såkaldt straffrihedsgrund, som betyder, at man ikke straffes for en forbrydelse, som man har begået for eksempel for at forsvare sig selv. Dog er det et krav, at man ikke bruger mere vold end nødvendigt, for at der kan være tale om nødværge.