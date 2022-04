Køresagkyndig idømt samfundstjeneste for stribevis af krænkelser

Manden var tiltalt i 50 forhold for i perioden fra juli 2015 til oktober 2019 at have misbrugt sin stilling og udsat 74 kvinder for krænkelser. De fleste af krænkelserne var så grove, at der var rejst tiltale for straffelovens bestemmelse om blufærdighedskrænkelse.

Retten har udelukkende oplyst dommens konklusion, og af den fremgår det ikke, hvorvidt manden er dømt for samtlige forhold, eller om der er sket frifindelse i nogle af dem.