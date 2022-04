Mand anholdt for at fremme Islamisk Stat-terror

- Det er yderst alvorligt, når vi anholder og sigter efter de såkaldte terrorparagraffer - også i de tilfælde, hvor de kriminelle handlinger er udøvet via sociale medier, siger politiinspektør Dannie Rise i pressemeddelelsen.

- Vi står stadig over for en længere efterforskning, og derfor håber jeg på forståelse for, at vi ikke kan gå i yderligere detaljer på nuværende tidspunkt, siger han.

Den anholdte er sigtet efter straffelovens paragraf 114 e, der handler om at fremme terrorvirksomhed på anden måde, end det ellers er beskrevet i lovens terrorbestemmelser.