Dommer har fængslet 23-årig efter ny voldtægtslov

Indtil da var der altid tale om voldtægt, hvis en person havde sex med et barn under 12 år.

Det var også ulovligt at have sex med børn mellem 12 og 15 år, men der var ikke tale om voldtægt, hvis begge parter var enige om det.

Sidste år vedtog Folketinget en ændring af straffelovens paragraf 216, så der altid er tale om voldtægt, hvis en 22-årig eller ældre har sex med et barn under 15.

Straffeloven paragraf 216, stk. 2 lyder derfor i dag:

”For voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år den, som har samleje med et barn under 12 år. På samme måde straffes den, som er fyldt 22 år og har samleje med et barn under 15 år”.