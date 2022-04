Terrorsigtet teenager fængsles i yderligere fire uger

- Det er en dreng, der har bevæget sig på internettet, og det har fået nogle konsekvenser, siger han og fortsætter:

- Han har det efter omstændigheder OK. Han er chokeret. Hans forældre er meget chokeret over alt det, der er kommet ud af det her.

Den unge dreng er sigtet efter paragraf 114c, der drejer sig om at lade sig hverve eller at hverve en eller flere personer til at begå eller fremme terrorhandlinger.

Ifølge advokaten brugte den 15-årige meget tid bag en computerskærm.

- Alle ved jo, at sagen drejer sig om noget på internettet, siger Jens Klokhøj og fortsætter: