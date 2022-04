Ny anholdelse: Drenge på 12 og 13 år blev slået og sparket

Østjyllands Politi har anholdt en 17-årig dreng, som sigtes for at have deltaget i et overfald på to drenge på 12 og 13 år tidligere i april.

Tirsdag vil den 17-årige blive stillet for en dommer i et grundlovsforhør i Retten i Aarhus, hvor en anklager ventes at kræve ham varetægtsfængslet. Det oplyser politiet.