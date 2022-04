Mand omkommet efter sammenstød på sjællandsk hovedvej

Mandens pårørende er underrettet.

Han kom kørende i en personbil ad Kalundborgvej i nordøstlig retning. Ved Gunhøjvej holdt han stille for at afvente plads til at kunne lave et venstresving.

Mens han holdt stille, blev han ramt bagfra af den anden personbil, der blev ført af en 35-årig kvinde. Det resulterede i, at den 59-årige mands bil blev skubbet over i den modkørende bane, hvor han blev ramt af en lastbil.

Den 35-årige kvinde er bragt på skadestuen. Tidligere lød det, at tre var kommet til skade, men lastbilchaufføren slap uden fysiske skader.