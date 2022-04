Ny dom sparer store virksomheder for milliardbeløb i Skat

I 2015 skrev Plesner på vegne af it-virksomheden NetApp en mail til Skattestyrelsen og anmodede om at indbetale et skattekrav på 184 millioner kroner, selv om sagen ikke var afgjort.

På den måde kunne man undgå yderligere rentetilskrivninger. Men Skattestyrelsen afviste anmodningen og henviste til, at der manglede juridisk grundlag for at modtage pengene, skriver Finans.

Det er denne vurdering, som landsretten har vurderet var forkert.

- Det er tilfredsstillende at se, at landsretten i sagen her har vurderet, at det ikke er rimeligt, at Skatteministeriet rejser krav om betaling af renter, men samtidig afviser at modtage betaling, siger Lasse Esbjerg Christensen.

Han er skatteadvokat hos Plesner og omtaler dommen på advokatfirmaets hjemmeside ifølge Finans.