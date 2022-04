72-årig mand er fængslet for drab på hustru

Politiet oplyser, at sagen formentlig bunder i ”tragiske familieomstændigheder”. Men hvad den formulering nærmere dækker over, må indtil videre stå hen i det uvisse.

For samtidig med at politiet beretter om søndagens fængsling, lyder meldingen også, at der ikke vil blive givet yderligere informationer om sagen søndag.

Allerede lørdag kunne det lokale medie Fyens.dk fortælle om dødsfaldet, og at politiet var involveret. Meldingen fra politiet lørdag lød, at der var tale om en ”familietragedie”, men at der var mistanke om et drab, blev ikke meldt ud,