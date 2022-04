Fyns Politi efterforsker et dødsfald, efter at en 73-årig kvinde blev fundet død i sit hjem i Svendborg, oplyser vagtchef Steen Nyland søndag formiddag.

Han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at oplyse andet, end at der er tale om ”tragiske familieomstændigheder”.

Lørdag eftermiddag beskrev politiet over for det lokale medie Fyens.dk sagen som ”en familietragedie”. Det er en betegnelse, som tidligere er blevet brugt i forbindelse med drab begået inden for familien.