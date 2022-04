14-årig dreng stukket ned med kniv i Odense

Vagtchef Milan Holck Nielsen fortæller til B.T., at intet tyder på, at knivstikkeriet er banderelateret. I stedet er der formentlig tale om et internt opgør, siger han.

- Vi er fortsat massivt til stede derude, og det bliver vi ved med at være. Vi er blandt andet i gang med at afhøre vidner og søge området med hundepatruljer, siger Milan Holck Nielsen til mediet.

Der er endnu ingen anholdte i sagen. Politiet ved dog, at gerningsmanden er løbet fra stedet med den kniv, der blev brugt til at stikke den 14-årige ned.