Og det var i et forsøg på at orientere retten om, at det tværtimod er et almindelig kendt slangudtryk for kokain, at anklagemyndigheden gjorde opmærksom på Anders Matthesens populære animationsfilm ”Ternet Ninja”. Det oplyser specialanklager Lasse Biehl fra Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet.

I musikvideoen ”Skubber Det Sne” fra ”Ternet Ninja” ser man en kokainhandler. På bilens nummerplade står der ”SHUFI4U”.

Om henvisningen har været udslagsgivende for retten, fremgår ikke af dommen. Men dommeren og de to domsmænd konkluderer, at den 26-årige udmærket var klar over, hvad shufi betyder.

Den tiltalte var kommet til at skylde den bekendte 5000 kroner. Ved at tage turen kunne gælden komme ud af verden, har han forklaret.