19-årig har fået ubetinget fængsel efter gaderæs

- Dommen understreger, at det ikke kun er strafbart at køre vanvidskørsel, men også at medvirke til, at det finder sted, siger specialanklager Charlotte Møgelhøj, som førte sagen ved Retten.

Straffen lød på 20 dages ubetinget fængsel.

Ud over kap- og væddeløbskørsel, så dækker betegnelsen ”vanvidskørsel” blandt andet over spritkørsel, hvor promillen er meget høj, eller hvor folk udsættes for fare eller kommer alvorligt tilskade.

Også kørsel med meget høje hastigheder falder ind under betegnelsen ”vanvidskørsel”.

Ud over selve straffen kan vanvidskørsel også føre til konfiskation af køretøjet.