Designfirma har sejret mod gigant i krig om plantekasser

Ud over erstatningen har Coop og Fakta fået forbud mod at forhandle de billige plantekasser fra Wolly. Derudover skal Coop, Fakta og Wolly destruere de efterligninger, som måtte være på lager.

Landsrettens dom kan i udgangspunktet ikke ankes. Kun med en særlig tilladelse fra Procesbevillingsnævnet vil sagen kunne indbringes for Højesteret.

Hos SMVdanmark, som organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder er chefjurist Jeppe Rosenmejer tilfreds med landsretsdommen.

- Vi ser mange mindre virksomheder, der oplever, at deres produkter og designs bliver kopieret, men de opgiver at gøre noget ved det, fordi det er dyrt og tager rigtig meget tid at få ret. Denne dom viser, at det heldigvis godt kan betale sig at retsforfølge kopister, siger han i en mail til Ritzau.