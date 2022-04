Person fundet død efter villabrand i Vig

En person er fundet død efter en brand i en villa nær Vig i Odsherred, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Branden ramte en ældre villa på Næbbevej i Abildøre, hvor en omkommen person efterfølgende blev fundet.

Politi og brandvæsen arbejder på stedet. Ud over selve slukningsarbejdet, som brandvæsnet står for, skal der foretages brandtekniske undersøgelser for at fastslå brandårsagen.