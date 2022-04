Kvinde i sag om hvidvask for milliarder skal blive i cellen

I slutningen af december blev hun udleveret fra England, fordi hun sigtes for at have deltaget i massiv hvidvask gennem Danske Banks nu lukkede filial i Estland.

Sigtelsen drejer sig om 32 milliarder kroner, der blev kanaliseret gennem en stribe danske kommanditselskaber, som var kunder hos Danske Bank.

Da hendes forsvarer, advokat Christian Kirk Zøllner tirsdag i landsretten argumenterede for, at hun skulle løslades, medgav han, at der er et mistankegrundlag mod kvinden.

Men der er ingen grund til at tro, at hun vil stikke af fra en kommende straffesag. Eller at hun på fri fod vil fortsætte med den kriminalitet, hun er mistænkt for.