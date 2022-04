Endnu en mistænkt er fængslet for drab på 21-årig i Herlev

En 18-årig mand blev onsdag anholdt, og torsdag er han blevet varetægtsfængslet i sagen om drabet på en 21-årig mand i Herlev, der blev skudt i december sidste år.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ritzau.

Manden mistænkes for medvirken til drab. Han nægter sig skyldig.

Beslutningen om at fængsle blev truffet i et grundlovsforhør i Retten i Glostrup torsdag. Her var dørene lukket, men politiet oplyser, at den 18-årige er blevet fængslet foreløbig frem til 10. maj.