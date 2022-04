Forældre tiltalt for grov vold mod små tvillinger: Den ene døde

Et par spæde tvillingpiger blev i 2020 udsat for så grov vold af deres egne forældre, at den ene pige afgik ved døden, mens den anden fik 18 knoglebrud.

Det mener anklagemyndigheden, der har rejst tiltale mod forældrene for grov vold under særdeles skærpende omstændigheder.

Pigerne kom til verden i juli 2020, og frem til begyndelsen oktober 2020 skal moren og faren have udsat pigerne for den grove vold. Det foregik dels på Hvidovre Hospital og på en adresse i hovedstadsområdet.