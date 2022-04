65-årig tiltalt for jagtulykke: Ramte jagtkammerat i skov

Under jagten afgav den 65-årige mand ifølge anklageskriftet et skud med sin jagtriffel uden at have sikret sig, at der ikke var personer i skudretningen.

Skuddet ramte den 57-årige jagtkammerat, der efterfølgende døde som følge af skuddet.

De har tidligere været fremme, at de to venner var alene på jagt, da ulykken skete.

Dagen efter ulykken tydede politiets foreløbige undersøgelser på, at den 65-årige på omkring 100 meters afstand affyrede et skud mod det, han troede var et anskudt krondyr.