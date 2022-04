Et halvt kilo hash var gemt i frossen flæskesteg

Opfindsomheden er stor, når smuglere forsøger at transportere ulovlige sager over landegrænser.

Det er en nylig sag fra Københavns Lufthavn et godt eksempel på. Her fandt toldere knap et halvt kilo hash gemt i en frossen flæskesteg.

Fundet blev gjort, da en mand, en kvinde og et barn blev stoppet i lufthavnen 31. marts, oplyser Toldstyrelsen i en pressemeddelelse torsdag. I mandens bagage fandt tolderne en frossen flæskesteg.