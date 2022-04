Herningenser vil frifindes for anklage om voldtægt via skærmen

Anklagemyndigheden mener, at herningenseren – ud over hacking af billeder og videoer – har tvunget tre kvinder til at forgribe sig på sig selv ved at indføre fingre i skeden.

Alt imens manden sad og fulgte med på skærmen, mens det skete.

I to af tilfældene lykkedes det ifølge anklageskriftet, mens kvinden i det tredje tilfælde nægtede at gøre det.

Selv om kontakten med de tre personer er foregået virtuelt, kan det ifølge senioranklager Linette Lysgaard sidestilles med et fysisk overgreb.