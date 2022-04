En af de største sager om hacking af seksuelle billeder nærmer sig onsdag sin afslutning ved Retten i Herning.

En 27-årig herningenser er tiltalt for at have hacket sig til 16.977 intime billeder og videoer af 512 kvinder fra hele landet.

Manden anklages også for at have presset og truet nogle af kvinderne til at forsyne ham med nye billeder af sig selv i seksuelle situationer.