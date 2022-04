Spionagedømt kvinde har anket dom til landsretten

Den tyrkiske kvinde har boet i Danmark i over 27 år. Anklagemyndigheden gik i byretten med krav om at at få hende udvist. Men retten valgte at lade hende slippe med en advarsel, en såkaldt betinget udvisning.

Kvinden har under retssagen erkendt, at hun sendte mailen. Men hun ville frifindes for spiontiltalen. Det forsøger hun altså nu at blive i Østre Landsret.