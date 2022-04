Topchef krænkede kvinder i statsligt grønlandsk selskab

En tidligere direktør i det statsejede grønlandske selskab KNI er kendt skyldig i at have blufærdighedskrænket fem kvinder, der var ansat under ham i selskabet.

Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Sagen er behandlet i Qeqqa Kredsret, der tirsdag har idømt den tidligere direktør tre måneders anbringelse i anstalt for forbrydelserne.