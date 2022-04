Hvidvask gennem Danske Bank kan give fængsel i ni år

Kvinden og forsvareren oplyser, at hun under varetægtsfængslingen ikke har kunnet få behandling for en kræftsygdom.

Tidsforløbet lægger kvinden selv meget vægt på, da hun får det sidste ord. Hun fortæller, at hun inden udleveringen sagde til sin datter, at hun ville blive i Danmark, indtil en misforståelse var blevet løst.

- Så jeg vil gerne have denne sag afsluttet. Men jeg ønsker også at være i live, når der kommer en afgørelse. Men den tidslinje, man bruger, er det ikke sikkert, jeg ser mit barn igen, siger hun.

Kvinden nægter sig skyldig. Sigtelsen drejer sig om, at hun skal have medvirket til hvidvask af de mange milliarder kroner fra østeuropæiske forretningsmænd ved at stifte og administrere en række kommanditselskaber, der havde konti hos Danske Bank i Estland. Enorme beløb strømmede gennem selskaberne, og politiet mener, at der var tale om udbytte fra lovovertrædelser.

Landsretten træffer afgørelse om fængsling eller ej på torsdag.