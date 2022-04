Tiltale: Sendte narko til Australien i sofaborde

Sådan lyder en del af anklagen, når Københavns Byret tirsdag tager hul på en usædvanlig narkosag med fem tiltalte.

Ifølge anklageskriftet styrede to hovedpersoner smuglerringen fra Holland eller Belgien. De sørgede for, at narkoen kom fra Holland til Belgien, hvorfra den blev sendt til en nøgleperson i Danmark - en 41-årig mand.

Han fik instrukser om, hvor pakkerne blev sendt hen, og til hvilke adresser i Australien, de skulle sendes til. De sørgede også for, at han blev betalt for sin ulejlighed i kryptovaluta, fremgår det af anklageskriftet.