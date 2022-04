Flere kvinder end tidligere oplever at blive udsat for voldtægt

Ifølge Justitsministeriet kan den relativt høje andel i 2021 ses som et udtryk for, at flere kvinder angiver, at de har været udsat for voldtægt.

I en pressemeddelelse siger justitsminister Nick Hækkerup (S), at voldtægtsbestemmelsen ”i den bedste af alle verdener” kan give en kulturændring.

- Derfor er det selvfølgelig interessant, at undersøgelsen peger på, at lovgivningen kan have haft en betydning for offerets forståelse af, hvornår vedkommende er blevet udsat for en voldtægt.

Justitsministeriets Forskningskontor, som har forfattet rapporten, påpeger, at antallet også ser ud til at have været stigende før.

- Der er dog også indikationer af en stigning i andelen af udsatte kvinder i årene op til ændringen, men idet spørgsmålet dækker en periode på fem år, er det ikke muligt at komme tidspunktet for stigningen nærmere.