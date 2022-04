Tre personer er anholdt efter slagsmål i Rødekro

Politiet efterlyser vidner til episoden.

- Har man set noget og ikke talt med os endnu, så hører vi meget gerne fra vidner, ligesom vi gerne vil have besked, hvis man har videoovervågning, der vender ud mod Østergade i Rødekro, siger vagtchefen.

Der er ikke noget, der tyder på, at hændelsen er banderelateret, lyder det fra politiet.

Natten til tirsdag fortalte politiet, at der ikke var fundet et eventuelt gerningsvåben, men at der var efterladt et køretøj, der kunne have forbindelse til hændelsen.