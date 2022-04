To er indlagt med stiklæsioner efter slagsmål i Rødekro

Slagsmålet fandt sted i Østergade - en hovedgade i Rødekro - der af hensyn til efterforskning er delvist afspærret.

Politiet fik klokken cirka 22.45 en anmeldelse om, at der var ”hørt en masse råben og personer fra set løbe fra stedet”.

- Vores patruljer finder to personer, som bløder kraftigt, på stedet. Formentligt er de stukket med kniv, men det er ikke bekræftet, siger vagtchefen.

Der er ikke dukket et eventuelt gerningsvåben op under politiets afsøgning. Derimod er der efterladt et køretøj, som muligvis har forbindelse til hændelsen.