Slåskamp endte med en saks i ryggen på 23-årig mand

En 21-årig mand fremstilles fredag i grundlovsforhør ved Retten i Viborg. Han er sigtet for at have stukket en 23-årig mand i ryggen med en saks natten til fredag på et asylcenter ved Holstebro.

Det oplyser Anders Bøje Hansen, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

To gange i løbet af natten til fredag måtte politiet tilkaldes til Nybo Bakke asylcenter.