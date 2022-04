Den normale straf for drab i Grønland hæves med et år

Landsretten mente ikke, at der var nogen formildende omstændigheder i sagen.

- I ankesagen lagde landsretten særlig vægt på, at der var tale om et umotiveret og tilfældigt drab på et barn. Landsretten udtalte også, at det var skærpende, at drabet var begået et offentligt sted på en almindelig aften i Aasiaat, hvilket skabte utryghed i befolkningen, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Ifølge mandens forsvarer, Finn Meinel, sagde landsretten, at de har lyttet til et politisk ønske om strafskærpelse. Det siger han til det grønlandske medie KNR.

Det er det, der er udgangspunktet, at man har lyttet til politikerne og derefter skærper praksis. Det er noget, der danner udgangspunkt for vurderingen af fremtidige sager, så det er en ny virkelighed vi er i, siger Finn Meinel til KNR.