Ulykke på Midtfyn sender tre personer på hospitalet

- Det er tre biler, der er impliceret. Den ene part er på vej til at bakke væk fra vejen og ind i en indkørsel med en trailer. Så kommer der en anden bil kørende, overser ham fuldstændig og kører ind i ham, siger vagtchef Torben Jakobsen.

På grund af ulykken har man valgt at spærre Albanivej midlertidigt torsdag morgen. En bilinspektør er blevet tilkaldt for at foretage undersøgelser.

Politiet har ikke været helt sikre på skadernes omfang, hvorfor bilinspektøren er blevet tilkaldt for en sikkerheds skyld.