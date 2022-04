Tiltale: Underviser voldtog elev mindst 100 gange

Pigen har ifølge anklageskriftet haft et ønske om at gøre karriere inden for det kunstneriske område.

Men underviseren, der tilsyneladende var sceneinstruktør og lydekspert, truede med at sprede dårlige rygter om elevens evner, så det ville blive umuligt at få en karriere i industrien.

Manden er også tiltalt for at have skabt fiktive beskeder, som skulle fremstå sådan, at de var kommet fra professionelle fagfolk, som havde en stemme i det kunstneriske miljø.

Efterfølgende lod han eleven forstå, at det var vejen frem i den verden at have samleje med en af de to påståede fagfolk, fremgår det af anklageskriftet ifølge mediet.