Krænker dømt for at forfølge dreng trods tilhold

I en stribe tilfælde har en 14-årig dreng oplevet, at den mand, der tidligere krænkede ham seksuelt, har forsøgt at opsøge ham på trods af et tilhold.

Det har Retten i Næstved fastslået i en dom onsdag, skriver TV 2.

Her er den 60-årige mand blevet idømt fængsel i ni måneder for at have forfulgt og chikaneret sit tidligere offer.