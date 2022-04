66 kvinder har vidnet mod politimand - kaldes seriekrænker

En 64-årig tidligere politimand skal have en fængselsstraf på seks til otte måneder for stribevis af krænkelser af kvinder til køreprøver. Det mener specialanklager Jette Malberg.

Onsdag i Retten på Frederiksberg kalder hun manden for ”en seriekrænker” under sin procedure, hvor hun argumenterer for strafudmålingen.