Straks efter løsladelse vendte sælger tilbage til Pusher Street

Under tirsdagens retsmøde blev manden, der er 20 år, præsenteret for påstanden om, at han i denne omgang i fire tilfælde skal have overtrådt lov om euforiserende stoffer.

Han havde været i besiddelse af hash, skunk og joints i såvel almindelig som stor størrelse, fremgik det af sigtelserne.

I mandags smed han cannabisprodukterne fra sig, da betjente nærmede sig. Under anholdelsen og visitationen fandt de i øvrigt 3.395 kroner i mandens lommer.

I retsmødet erkendte den 20-årige sig skyldig. Og anklageren oplyste, at han i forvejen er dømt fire gange for at have deltaget i hashsalget på Christiania. Straffene har hver gang lydt på fængsel, hvilket dog ikke har haft en afskrækkende effekt. Det er blevet til to gange fire måneder og to gange seks måneder.