25-årig mand idømt fængselsstraf for kærestevold

En 25-årig mand er blevet idømt et år og to måneders fængsel for flere tilfælde af vold begået mod hans tidligere kæreste.

Det oplyser Retten i Nykøbing Falster.

Han var også tiltalt for flere voldtægter, som han blev frifundet for, fortæller hans forsvarer, David Francis Lublin.

Manden var tiltalt for at have voldtaget sin daværende kæreste adskillige gange mellem september 2017 og juli 2021 i en lejlighed i Nykøbing Falster.