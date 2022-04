41-årig truede teenagepige og begik ugentlige voldtægter

Den 41-årige mand blev anholdt og varetægtsfængslet få uger efter, at Københavns Vestegns Politi blev opmærksom på sagen.

Han har siddet fængslet under efterforskningen.

Ud over fængselsstraffen fik han forbud mod at kontakte børn og unge under 18 år via internettet.

Sagen blev behandlet ved Retten i Glostrup. Manden har valgt at anke dommen til landsretten.