Den tidligere læge Svend Lings fik ikke krænket sine menneskerettigheder, da Højesteret dømte ham for medvirken til selvmord og selvmordsforsøg.

Det viser en afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) tirsdag.

Svend Lings havde anket en dom fra Højesteret i 2019.

Her blev han dømt til 60 dages betinget fængsel for medvirken til to selvmord og et selvmordsforsøg.