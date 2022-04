Jægere venter på våbentilladelser - politiets systemer driller

- Der er to datoer om året, hvor det er en helligdag. Den 16. maj er en af dem og nok også den vigtigste, siger han.

It-problemerne er begyndt, efter at Politiets Administrative Center har udskiftet deres gamle systemer.

Problemerne har været der siden 18. januar.

TV 2 Østjylland har mandag forsøgt at få et interview med Politiets Administrative Center, som står for tilladelserne, men de har ikke haft mulighed for at stille op.

De oplyser dog, at de arbejder på højtryk, men endnu ikke ved, hvornår systemet forventes at være køreklart.

Henrik Mortensen, som arrangerer jagtrejser for Gamekeeper & Buhls Jagtrejser, siger i en pressemeddelelse fra Danmarks Jægerforbund, at han godt forstår, at Politiets Administrative Center står i en svær situation.