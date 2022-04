Offer sprang ud af bil under bortførelse på Amager

Hans knæ skulle brækkes, ligesom de ville voldtage ham analt med en flaske, lød påstanden blandt andet.

Dette er imidlertid ikke blevet underbygget af beviser under sagen, har domsmandsretten konkluderet. Derfor er der ”kun” domfældt for, at der var planer om at udsætte offeret for yderligere vold.

Offeret undgik dog som nævnt Vestskoven. Bilens fart var oppe på cirka 100 kilometer i timen, da han vovede springet, oplyser politiet.

Forløbet strakte sig over godt 20 minutter. Det var så kortvarigt, at der ifølge byretten ikke var tale om en frihedsberøvelse i straffelovens forstand, men derimod om det, der kaldes ulovlig tvang. Det oplyser anklageren i sagen, Luca Kowenicki.

Den længste straf på et år og to måneder til en af de tiltalte skyldes, at han også er dømt for afpresning af en klassekammerat, oplyser Luca Kowenicki.