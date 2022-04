22-årig voldtægtsdømt er stadig på fri fod efter højesteretsdom

Manden nægtede sig dog skyldig og hævdede, at samlejerne var sket frivilligt, men både byretten og landsretten fandt hans forklaring utroværdig og dømte ham for voldtægt.

Han endte med at få to års fængsel i Højesteret for at have gennemført to samlejer uden offerets samtykke.

Det var første gang, at landets øverste domstol tog stilling til straffens længde i en voldtægtssag, siden den nye samtykkelov trådte i kraft 1. januar 2021.