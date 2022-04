Første af sin art: Landsret har godkendt fratagelse af syrienfarers pas

Her sidder hun stadig, og hun har derfor ikke været til stede under retsmøderne i København.

Østre Landsret henviser i sin dom blandt andet til en artikel fra Weekendavisen, hvor kvinden optræder under et andet navn og fortæller om sin situation i Al Roj-lejren og baggrunden for, at hun rejste til Syrien.

Landsretten lægger vægt på, at det var almindeligt kendt, at Islamisk Stat var en ekstremt brutal og voldelig organisation, da kvinden tilsluttede sig den militante gruppering sammen med sin mand i 2014.

Selv om hun ikke selv deltog i kamphandlinger i Syrien, medvirkede hun indirekte - ved at støtte sin mand - til at konsolidere Islamisk Stats position.