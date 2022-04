Politi skal mindske ventetid på sikkerhedstjek af ansatte i lufthavne

Ventetiden på sagsbehandling tog før typisk 10-12 dage. Nu tager det mellem fire og seks uger.

Branchedirektør i erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI) Karsten Lauritzen pegede i weekenden på, at løsningen skulle findes i at få ansat mere politi til opgaven.

- Vi så meget gerne, at de ansvarlige myndigheder – det er så i sidste ende justitsministeren – fik sat det mandskab på den her opgave, som skal til for at sikre, at man har den sagsbehandlingstid, som man havde inden de nye regler.

Til dette oplyser Justitsministeriet, at Rigspolitiet har allokeret 10 medarbejdere til at varetage sagsbehandlingstiden. Tidligere sad to medarbejdere med opgaven.