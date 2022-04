Tiltale: Hundredvis blev snydt af falsk kvinde på Snapchat

Ifølge anklageskriftet fik mændene fingre i 1.227.687,50 kroner, skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Bedrageriet skal være sket ved, at mændene på særligt det sociale medie Snapchat lod andre tro, at der var tale om en kvinde, der solgte ydelser af seksuel karakter.

På den måde fik de mænd til at overføre penge for ydelser, som aldrig blev leveret eller udført.

I stedet beholdt de fire tiltalte pengene, og i nogle tilfælde afpressede de deres ofre ved at true med at afsløre over for familie, venner eller arbejdsgiver, at vedkommende havde forsøgt at købe ydelserne.