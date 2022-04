Tiltale: Kvinde drev 28 bordeller i hele Jylland

Men det var den 31-årige, der stod for kontakten mellem de prostituerede og kunderne, betaling af husleje, indretning af bordellerne, annoncering samt indkøb af remedier som kondomer og glidecreme.

I alt skal hun ifølge tiltalen have tjent omkring 5.860.000 kroner på andres prostitution.

Så mange penge er svære at gøre rede for, og kvinden er da også tiltalt for hvidvask af særlig grov beskaffenhed. 2,5 millioner kroner skal hun angiveligt have hvidvasket på forskellige måder.

Det skete blandt andet ved, at hun overførte penge til en anden person, som så betalte husleje for bordellerne, for annoncer eller simpelt hen sendte pengene til udlandet - især til Colombia og Tanzania.