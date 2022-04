Anklage: Trio bag 14 røverier og forsøg på godt et år

Fremgangsmåden var den samme ved de fleste af røverierne. De tre maskerede mænd ventede ved forretningernes bagindgang ved lukketid, bevæbnet med et bat og en pistollignende genstand.

Når en ansat kom ud for at tage hjem, blev vedkommende truet og tvunget tilbage i forretningen.

De ansatte blev frataget deres mobiltelefoner og låst inde på et toilet, mens den, der havde nøglen til pengeskabet, blev tvunget til at åbne det for røverne, lyder det i anklageskriftet.

Nogle gange gik det dog galt for røverne. Den 3. marts 2020 ville de begå røveri mod et supermarked i Græsted. Her lykkedes det den ene af de tre ansatte at flygte, mens en anden fik låst døren og trykket på overfaldsalarmen.