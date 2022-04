Mand kravlede op på tog og fik kraftigt stød fra køreledning

Det er uvist, hvorfor manden kravlede op på toget.

- Vi har afhørt en række vidner på stedet, men jeg vil ikke gå ind i de nærmere detaljer på nuværende tidspunkt, siger Joy Haensel lørdag morgen.

Banedanmark oplyser på sin hjemmeside, at det kan være livsfarligt at komme tæt på en kørestrømsledning.

- Et tog skal bruge 25.000 volt for at køre. Toget kan få energien fra kørestrømsledninger. Ledningerne er livsfarlige at komme tæt på, fordi de ikke er isolerede, skriver Banedanmark.

25.000 volt er 108 gange mere end spændingen i en almindelig stikkontakt og 500 gange mere, end et menneske kan tåle.

- Strømmen er så kraftig, at du ikke engang behøver at røre ledningen for at få stød, du kan dø af. De er livsfarlige op til 1,5 meter væk - og selv på den afstand kan du blive dræbt.